Литва высылает российского дипломата
МИД Литвы объявил о выдворении сотрудника Посольства РФ
Сотрудник Посольства РФ в Литве объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть республику в течение пяти дней. МИД балтийской страны объяснил данный шаг несовместимой со статусом дипломата деятельностью.
"В Министерство иностранных дел 1 декабря был вызван представитель Посольства РФ. Ему вручена нота, объявляющая одного из сотрудников посольства персоной нон грата в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", — сказано в сообщении ведомства.
А ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил спрашивать у россиян на границе, признают ли они Крым российским и поддерживают ли СВО. Положительно отвечающих он призвал не впускать. Временный поверенный РФ Сергей Рябоконь выступил со встречным предложением — спрашивать литовцев о событиях 13 января 1991 года, когда "стреляли в своих же граждан". В итоге МИД Литвы вручил дипломату ноту протеста.
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