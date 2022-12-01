Литва высылает российского дипломата

Сотрудник Посольства РФ в Литве объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть республику в течение пяти дней. МИД балтийской страны объяснил данный шаг несовместимой со статусом дипломата деятельностью.

"В Министерство иностранных дел 1 декабря был вызван представитель Посольства РФ. Ему вручена нота, объявляющая одного из сотрудников посольства персоной нон грата в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", — сказано в сообщении ведомства.