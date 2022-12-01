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1 декабря, 14:52

Врач развеяла миф о пользе кипятка с малиновым вареньем

Врач Другакова объяснила, в каких случаях малиновое варенье при простуде может навредить

О пользе малинового варенья при простуде говорят как диетологи, так и Роспотребнадзор, но при некоторых обстоятельствах оно будет бесполезным и даже вредным. Об этом рассказала в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" врач-терапевт Наталья Другакова.

"Если мы говорим о банальном ОРВИ, обычной простуде, то, конечно, мы можем обойтись малиновым вареньем и обильным тёплым питьём. В его составе содержится очень много полезных и питательных веществ", — подтвердила врач.

Малиновое варенье, в отличие от лекарственных препаратов, при высокой температуре можно давать детям. В малых, но достаточных для ребёнка дозах лакомство содержит жаропонижающую ацетилсалициловую кислоту.

Однако никакой пользы в добавлении малинового варенья в кипяток нет, а сам по себе он может повредить слизистые рта и желудочно-кишечного тракта, предупредила Другакова. Чай с таким вареньем она рекомендует пить тёплым: он активизирует потоотделение, выведет из организма бактерии и шлаки, снизит температуру.

"Противопоказаниями могут стать: аллергия, кожные заболевания, диабет, язва желудка, панкреатит, холецистит, гастрит, подагра. Людям с любыми заболеваниями ЖКТ в период обострения не рекомендуется принимать малиновое варенье", — предупредила врач.

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Ирина Фальке
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