Минюст внёс всех иноагентов в единый реестр
Минюст внёс в единый реестр физлиц и организации, признанные иноагентами
Министерство юстиции России создало объединённый реестр иностранных агентов, в который включены физические и юридические лица, получившие ранее данный статус. Опубликованный на сайте ведомства список включает 493 организации и гражданина.
"Учитывая, что законом предусмотрен ряд запретов для иностранных агентов, которыми в том числе могут быть физические лица, будут публиковаться данные, позволяющие безошибочно идентифицировать таких лиц (дата рождения, ИНН, СНИЛС)", — сообщили в министерстве.
Там напомнили о возможности выхода из реестра в упрощённом порядке для граждан, впервые включённых в реестр. Решение об исключении из списка будет принимать министр юстиции РФ или его заместитель в сокращённые сроки на основании заявления.
Ранее Лайф писал, что Госдума на заседании 24 ноября одобрила в третьем, заключительном чтении законопроект о противодействии иностранному вмешательству. Документ принят в развитие законодательства об иностранных агентах.
ТАСС / Артём Геодакян