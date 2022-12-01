Минюст внёс всех иноагентов в единый реестр

Министерство юстиции России создало объединённый реестр иностранных агентов, в который включены физические и юридические лица, получившие ранее данный статус. Опубликованный на сайте ведомства список включает 493 организации и гражданина.

"Учитывая, что законом предусмотрен ряд запретов для иностранных агентов, которыми в том числе могут быть физические лица, будут публиковаться данные, позволяющие безошибочно идентифицировать таких лиц (дата рождения, ИНН, СНИЛС)", — сообщили в министерстве.

Там напомнили о возможности выхода из реестра в упрощённом порядке для граждан, впервые включённых в реестр. Решение об исключении из списка будет принимать министр юстиции РФ или его заместитель в сокращённые сроки на основании заявления.