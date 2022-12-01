"Денежку все любим, а отвечать — никто": Что нужно знать о новом законе об иноагентах

Вступление в силу закона об иноагентах позволяет создать систему защиты интересов России и затруднить для зарубежных центров влияния поддержку сети своих политических контрагентов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, с вступлением закона в силу в России выстраивается единая и понятная система контроля за деятельностью иноагентов: единый реестр, уточнённые критерии наличия иностранного влияния и политической деятельности, чёткое понимание обязанностей, ограничений и ответственности.

Новый закон обобщает действующие нормы российского законодательства об иноагентах и вводит несколько новых положений. Документ определяет, что иностранным агентом считается лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы. Иноагентами могут быть признаны российские или иностранные юридические лица, общественные объединения, а также физлица независимо от наличия или отсутствия у них гражданства. При этом органы публичной власти, политические партии, госкорпорации и религиозные объединения не могут быть признаны иноагентами. Также иноагентами не могут быть признаны объединения работодателей и торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.

Павел Данилин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

"На территории нашей страны устраивается целиком полноценно единая понятная система контроля за деятельностью иноагентов. Соблюдается баланс интересов. В частности, из-под действия закона выведены религиозные организации, политические партии, объединения работодателей и так далее. При этом защищаются чувствительные для государства сферы от возможного проникновения сил, которые действуют в интересах иностранных государств, в частности речь идёт о публичной власти, государственной муниципальной службе, речь идёт о молодёжи — запрет на работу в преподавательском направлении и распространение информации среди несовершеннолетних тоже запрещено", — пояснил Павел Данилин.

Логично, что лицам и организациям, работающим на деньги иностранных государств или выполняющим их указания, закрывается возможность влиять на молодёжь. С этим и связаны ограничения на просветительскую и преподавательскую деятельность, распространение подготовленной по западным методичкам информации среди несовершеннолетних. Ведь именно на молодёжь нацелены спонсируемые из-за рубежа программы по переформатированию ценностей и установок российского общества.

"Справедливо и то, что лица и структуры, которые получают деньги из-за рубежа на политическую деятельность в интересах другой стороны, лишаются возможности получать государственную поддержку. А то, знаете, бывает такая ситуация, когда организация выполняет западные заказы и получает деньги из государственного бюджета российского одновременно. Смотришь на это и думаешь: "Ну а что такое, кому деньги-то платите?" — пояснил собеседник Лайфа.

Данилин отметил, что сейчас важно проследить, как будет нарабатываться правоприменительная практика. Конечно, более прозрачные критерии снижают вероятность ошибочного присвоения статуса иноагента, поэтому данный законопроект, по словам эксперта, "в какой-то мере даже либеральный". Однако факт включения в Единый реестр иноагентов должен стать сигналом, что "вот эти люди или организации имеют на себе соответствующее клеймо".

Фото © ТАСС / РБК / Екатерина Кузьмина

"Понятно, что иноагентам сложнее теперь уйти от регулирования будет и им это очень не нравится. Ну, нравится не нравится, терпи, моя красавица, если ушли в иностранные агенты и работаете здесь в интересах иностранного государства, хотя бы признайте это. А то денежку все любим, а отвечать — никто", — резюмировал он.