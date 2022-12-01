Перечислены опасные болезни, которые могут возникнуть из-за проблем в отношениях

Длительный разлад в личной жизни может привести к ряду неприятных и даже опасных проблем со здоровьем, рассказал "Вечерней Москве" врач-психотерапевт, сексолог, психиатр Артём Толоконин. В качестве примера он смоделировал ситуацию с распадом семьи и оставлением ребёнка у одного из родителей.

"[У родителя] начинаются различные аутоиммунные расстройства, поскольку он направляет внутреннюю агрессию на самого себя", — объяснил Толоконин.

При этом частые переживания также могут сказаться и на желудочно-кишечном тракте, так как люди часто либо заедают стресс, либо, наоборот, — отказываются от еды и начинают выглядеть болезненно. Помимо этого, возможно возникновение гипертонии, мигрени и аллергии.

"Если вы будете просто отдавать супружеский долг, при этом испытывать негативные эмоции, у вас могут начаться проблемы с мочеполовой системой", — объяснил специалист.

При появлении проблем в отношениях важно осознать их и поговорить об этом с партнёром. Если же его поведение не улучшается и становится невыносимым, то нелишним будет обратиться к психотерапевту, который поможет пережить эту ситуацию и сделать дальнейшие шаги.