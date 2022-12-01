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1 декабря, 12:03

СК заинтересовался галереей Comedy из-за картины с курящим IQOS Иисусом Христом

<p>Пародия на фреску "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. Скриншот видео © Comedy Gallery</p>

Пародия на фреску "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. Скриншот видео © Comedy Gallery

Следственный комитет принял заявление общественной организации "Зов народа", направленное в ведомство в связи с выставкой Comedy Gallery из-за "обновлённой" картины "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. На пародии Иисус Христос курит IQOS, а его ученики закрывают носы.

Пародия на фреску "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. Скриншот видео © Comedy Gallery

Пародия на фреску "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. Скриншот видео © Comedy Gallery

Председатель движения "Зов народа" Сергей Зайцев просил СК провести проверку на предмет оскорбления чувств верующих в отношении Comedy Gallery, а также лично авторов проекта — комиков Александра Киселёва и Идрака Мирзализаде.

Ответ Следкома на обращение движения "Зов народа" в связи со скандальной пародией на "Тайную вечерю" в Comedy Gallery © Предоставлено LIFE

Ответ Следкома на обращение движения "Зов народа" в связи со скандальной пародией на "Тайную вечерю" в Comedy Gallery © Предоставлено LIFE

"Направляется для проверки оперативным путём обращение Зайцева С.А. о противоправных действиях Мирзализаде И. и иных лиц", — говорится в ответе СК, копия которого есть в распоряжении Лайфа.

Комик Идрак Мирзализаде является одним из владельцев Comedy Gallery. В 2021 году против юмориста уже было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Тогда артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из своего выступления.

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Ирина Фальке

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