Врачи удалили из щеки россиянки гигантского червя, появившегося после укуса комара

Люберецкие врачи удалили из щеки пациентки 12-сантиметрового глиста. Как узнал Лайф, гельминт вырос после обычного комариного укуса.

Женщина обратилась в Люберецкую больницу с жалобами на зуд в щеке и отёк. Врачи заподозрили у неё доброкачественную опухоль и приняли решение удалить образование. Однако в ходе операции их ждал "сюрприз": сделав надрез, они увидели червя.

"Сделав надрез под местной анестезией, мы обнаружили в толще щёлки головку червя. Там находилась капсула с гельминтом. Его жизнедеятельность и вызывала воспалительный процесс, а движения — постоянный зуд. Мы удалили капсулу из щеки и вытащили червя длиной 12 сантиметров, затем наложили швы", — сообщил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев.

Хирург рассказал, что данный случай первый в его многолетней практике. По словам медиков, инфицирование женщины произошло после того, как её укусил комар, заражённый гельминтозом. Единственным гарантом безопасности в такой ситуации являлось хирургическое вмешательство. Сейчас с женщиной всё в порядке: она чувствует себя хорошо и уже находится дома.