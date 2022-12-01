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1 декабря, 11:51

Врачи удалили из щеки россиянки гигантского червя, появившегося после укуса комара

Врачи из Подмосковья удалили из щеки женщины 12-сантиметрового глиста, занесённого туда комаром

<p>12-сантиметрового глиста, появившегося после укуса комара, извлекли из щеки женщины Люберецкие врачи. Фото предоставлено Лайфу</p>

12-сантиметрового глиста, появившегося после укуса комара, извлекли из щеки женщины Люберецкие врачи. Фото предоставлено Лайфу

Люберецкие врачи удалили из щеки пациентки 12-сантиметрового глиста. Как узнал Лайф, гельминт вырос после обычного комариного укуса.

Женщина обратилась в Люберецкую больницу с жалобами на зуд в щеке и отёк. Врачи заподозрили у неё доброкачественную опухоль и приняли решение удалить образование. Однако в ходе операции их ждал "сюрприз": сделав надрез, они увидели червя.

"Сделав надрез под местной анестезией, мы обнаружили в толще щёлки головку червя. Там находилась капсула с гельминтом. Его жизнедеятельность и вызывала воспалительный процесс, а движения — постоянный зуд. Мы удалили капсулу из щеки и вытащили червя длиной 12 сантиметров, затем наложили швы", — сообщил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев.

Хирург рассказал, что данный случай первый в его многолетней практике. По словам медиков, инфицирование женщины произошло после того, как её укусил комар, заражённый гельминтозом. Единственным гарантом безопасности в такой ситуации являлось хирургическое вмешательство. Сейчас с женщиной всё в порядке: она чувствует себя хорошо и уже находится дома.

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Ранее Лайф сообщал о том, что тюменские врачи спасли пациента с проволокой в глазу. Мужчине проткнуло глаз строительным мусором, отлетевшим от болгарки. Он обратился в областную клиническую больницу № 2, где ему провели уникальную по своей точности операцию. Пациенту грозила полная потеря зрения.

Оксана Попова

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