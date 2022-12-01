Никто не выжил: В Армении самолёт развалился на части и сгорел дотла после падения

Двухмоторный самолёт B55 потерпел крушение вблизи деревни Джрабер Котайкской области Армении, в результате погибли два человека, находившиеся в воздушном судне. МЧС республики публикует фото с места катастрофы, на которых видно, что от B55 мало что осталось.

Место крушения самолёта B55. Фото © МЧС Армении

Место крушения самолёта B55. Фото © МЧС Армении

"1 декабря в 14:20 (13:20 мск. — Прим. Лайфа) в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в районе села Джрабер Котайкского марза разбился и загорелся самолёт В55... На месте обнаружено два обгоревших тела, пожар был потушен в 14:41 (13:41 мск. — Прим. Лайфа), — рассказали в министерстве.

Там уточнили, что к разбившемуся судну выезжали два пожарно-спасательных отряда областного аварийно-спасательного управления МЧС, три спасательных отряда Центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС. Также на место трагедии была направлена дежурная группа Управления медицинского обеспечения.