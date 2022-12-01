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1 декабря, 11:29

22-летняя звезда "Тиктока" загремела в реанимацию с подозрением на инсульт

22-летняя блогер-миллионник Тарханова загремела в реанимацию с подозрением на инсульт

<p>Блогер Эвелина Тарханова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyna_com2000</p>

Блогер Эвелина Тарханова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyna_com2000

22-летняя звезда "Тиктока" Эвелина Тарханова попала в реанимацию с подозрением на инсульт. Об этом она сама рассказала в социальной сети.

О случившемся девушка рассказала сама в социальных сетях. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyna_com2000

О случившемся девушка рассказала сама в социальных сетях. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyna_com2000

Блогерша-миллионник почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Происходившее она выкладывала в социальные сети. Судя по снимкам, после осмотра девушку доставили в реанимацию с подозрением на инсульт.

Эвелина также написала пост, в котором посоветовала подписчикам не тратить нервы на всякие мелочи и беречь здоровье. Со вчерашнего дня в соцсети девушка ничего не выкладывала и никаких деталей о состоянии не сообщала.

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Сегодня также стало известно, что защитник хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз" Крис Летанг выбыл на неопределённый срок после перенесённого инсульта. Согласно опубликованным данным, Летанг не испытывает каких-либо серьёзных последствий и пройдёт ряд медобследований в течение следующей недели. При этом лига не будет публиковать новую информацию о здоровье игрока до завершения всех тестов и составления медицинского плана.

Оксана Попова

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