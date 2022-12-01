В "Реале" не стали опровергать возможный переход Роналду в клуб вместо Бензема
В испанском "Реале" не стали ни опровергать, ни подтверждать новость о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду предлагал футбольному клубу свои услуги, в частности, заменить Карима Бензема до конца года. Агент лучшего в истории бомбардира Паулу Барбоза утверждал, что его подопечный связался с клубом по своей инициативе.
"Мы не будем комментировать возможный переход Роналду в клуб. В данном случае это личная информация", — заявили в ФК изданию "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф рассказывал, что "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти.
ТАСС / AP / Martin Meissner