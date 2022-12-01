В "Реале" не стали опровергать возможный переход Роналду в клуб вместо Бензема

В испанском "Реале" не стали ни опровергать, ни подтверждать новость о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду предлагал футбольному клубу свои услуги, в частности, заменить Карима Бензема до конца года. Агент лучшего в истории бомбардира Паулу Барбоза утверждал, что его подопечный связался с клубом по своей инициативе.