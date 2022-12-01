Охваченный огнём рождественский грузовик Coca-Cola проехал по центру Бухареста
Рождественский грузовик Coca-Cola загорелся на глазах у прохожих в столице Румынии
Культовый новогодний грузовик компании Coca-Cola загорелся прямо на глазах у прохожих на центральной улице в столице Румынии. Видео публикует в "Твиттере" владелец новостного агентства BNN.
В Румынии загорелся ехавший по центру грузовик Coca-Cola. Видео © Twitter / @gchahal
Водитель грузовика оставался за рулём даже после того, как фургон охватило пламя. По сообщениям очевидцев, в какой-то момент мужчина всё же успел отцепить горящий прицеп с газировкой и выскочил из кабины.
На место происшествия прибыли пожарные службы. Полыхающий трак удалось потушить, но дым от пожара накрыл центральные улицы города. По предварительным данным, в результате возгорания пострадавших нет.
Ранее Лайф соощал о крупном возгорании на складе с пластиковой продукцией в Кировском районе Волгограда. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.
Twitter / @gchahal