В подмосковном Раменском горит цех по производству пластика

В подмосковном Раменском загорелся цех по производству пластика, огонь распространился на площади 450 квадратных метров.

"В 11:30 1 декабря поступило сообщение о пожаре в складском помещении. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 450 квадратных метров. В 12:25 — локализация на площади 480 квадратных метров", — рассказали в МЧС.