В подмосковном Раменском горит цех по производству пластика
В подмосковном Раменском загорелся цех по производству пластика, огонь распространился на площади 450 квадратных метров.
В подмосковном Раменском горит цех по производству пластика. Видео © vk.com / ГородОК | Жуковский | Раменское
"В 11:30 1 декабря поступило сообщение о пожаре в складском помещении. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 450 квадратных метров. В 12:25 — локализация на площади 480 квадратных метров", — рассказали в МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет.
А накануне пожар охватил цех на территории ТЭЦ-9 в Перми, в результате которого пострадали два человека и один погиб. Приблизительная площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Лайф публиковал видео с моментом начала пожара и мощным взрывом турбины на ТЭЦ.
vk.com / ГородОК | Жуковский | Раменское