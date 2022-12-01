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1 декабря, 09:42

В подмосковном Раменском горит цех по производству пластика

В подмосковном Раменском загорелся цех по производству пластика, огонь распространился на площади 450 квадратных метров.

В подмосковном Раменском горит цех по производству пластика. Видео © vk.com / ГородОК | Жуковский | Раменское

"В 11:30 1 декабря поступило сообщение о пожаре в складском помещении. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 450 квадратных метров. В 12:25 — локализация на площади 480 квадратных метров", — рассказали в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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А накануне пожар охватил цех на территории ТЭЦ-9 в Перми, в результате которого пострадали два человека и один погиб. Приблизительная площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Лайф публиковал видео с моментом начала пожара и мощным взрывом турбины на ТЭЦ.

Обложка ©

vk.com / ГородОК | Жуковский | Раменское

Александра Вишнякова

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