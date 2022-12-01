В Херсонской области рассказали о возводимой "по законам военной науки" линии обороны
Оборонительные сооружения в Херсонской области возводятся под руководством фортификаторов
На левобережной части Херсонской области возводятся фортификационные сооружения, работа ведётся в высоком темпе и по всем законам военной науки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.
"Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они [фортификационные сооружения] строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные ресурсы финансовые, привлечено достаточно большое количество строительных компаний", — рассказал Сальдо в интервью, видеозапись которого опубликована в его Telegram-канале.
Врио губернатора области уточнил, что руководят работами опытные инженеры-фортификаторы. Место возведения сооружений он раскрывать не стал.
А ранее стало известно, что в Киевской области выстраивают фортификационные сооружения. В регионах ведутся работы по строительству взводных и ротных опорных пунктов, мест укрытия и проживания личного состава, долговременных огневых точек.
ТАСС / Дмитрий Рогулин