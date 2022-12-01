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1 декабря, 09:31

На левом берегу Днепра под руководством фортификаторов возводят оборонительные сооружения

Оборонительные сооружения в Херсонской области возводятся под руководством фортификаторов

На левобережной части Херсонской области возводятся фортификационные сооружения, работа ведётся в высоком темпе и по всем законам военной науки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

"Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они [фортификационные сооружения] строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные ресурсы финансовые, привлечено достаточно большое количество строительных компаний", — рассказал Сальдо в интервью, видеозапись которого опубликована в его Telegram-канале.

Врио губернатора области уточнил, что руководят работами опытные инженеры-фортификаторы. Место возведения сооружений он раскрывать не стал.

Аксёнов: В Крыму ведутся фортификационные работы для обеспечения безопасности

Аксёнов: В Крыму ведутся фортификационные работы для обеспечения безопасности

А ранее стало известно, что в Киевской области выстраивают фортификационные сооружения. В регионах ведутся работы по строительству взводных и ротных опорных пунктов, мест укрытия и проживания личного состава, долговременных огневых точек.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Андрей Бражников

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