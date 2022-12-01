На левобережной части Херсонской области возводятся фортификационные сооружения, работа ведётся в высоком темпе и по всем законам военной науки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

"Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они [фортификационные сооружения] строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные ресурсы финансовые, привлечено достаточно большое количество строительных компаний", — рассказал Сальдо в интервью, видеозапись которого опубликована в его Telegram-канале.

Врио губернатора области уточнил, что руководят работами опытные инженеры-фортификаторы. Место возведения сооружений он раскрывать не стал.