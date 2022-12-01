Еноту из Херсона предложили "работу" в областной администрации

В телеграм-канале енота из Херсона рассказали, как он помог врио губернатора области Владимиру Сальдо провести пресс-конференцию. Зверьку даже предложили новую "должность" в администрации, но пока еноту нравится "служить" в подразделении ВС РФ.

Владимир Сальдо рассказал про енота Херсона. Видео © t.me / HersonEnot

"На повестке дня было много важных вопросов. В зале собрались десятки журналистов. Но главной темой пресс-конференции стал я", — говорится в заявлении енота Херсона в "Телеграме".

Как утверждает енот, глава региона заявил "ему и общественности", что зверька включат в штат и выделят ему материальное и финансовое пособие, а также возьмут на довольствие, будут слушать его утром и вечером, а "должность у него самая прямая — вселять оптимизм".

В телеграм-канале также говорится, что врио губернатора Сальдо уже ответил киевской власти, которая хочет забрать енота на Украину, что зверька никому не отдадут.

"Мне стало очень тепло от этих слов. Меня все очень любят! А я люблю всех вас! P.S.: Насчёт предложенной в администрации должности — ещё подумаю. Свой кабинет и довольствие — это, конечно, хорошо. Но с парнями в блиндаже мне уж очень в кайф!" — говорится в публикации енота Херсона.