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Регион
Опубликовано 1 декабря 2022, 09:31
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Несколько сотрудников Запорожской АЭС оказались корректировщиками ВСУ

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Карчаа: Среди сотрудников Запорожской АЭС были корректировщики ВСУ

Среди сотрудников Запорожской АЭС оказались корректировщики ВСУ. Об этом сообщил в четверг в эфире Первого канала советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

Для обеспечения безопасности объекта руководству станции пришлось пойти на блокировку пропусков для тех лиц, которые были пойманы на сотрудничестве с украинской армией. Эта мера, как заверил представитель "Росэнергоатома", коснулась всего нескольких человек.

"Речь идёт об обеспечении ядерной безопасности. Мы не можем себе позволить ни саботаж, ни деструктивные настроения, ни какие-то политические перформансы", — сказал он.

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Напомним, что в октябре президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона. 11 октября станция была подключена к российской энергосистеме.

До этого в Энергодаре уже вычисляли корректировщиков ВСУ из числа сотрудников Запорожской АЭС. А в Кремле призывали мировое сообщество осознать исходящую от Киева ядерную угрозу.

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Getty Images / Stringer

Марина Калегина
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