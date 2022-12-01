SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 09:31

Несколько сотрудников Запорожской АЭС оказались корректировщиками ВСУ

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Карчаа: Среди сотрудников Запорожской АЭС были корректировщики ВСУ

Среди сотрудников Запорожской АЭС оказались корректировщики ВСУ. Об этом сообщил в четверг в эфире Первого канала советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

Для обеспечения безопасности объекта руководству станции пришлось пойти на блокировку пропусков для тех лиц, которые были пойманы на сотрудничестве с украинской армией. Эта мера, как заверил представитель "Росэнергоатома", коснулась всего нескольких человек.

"Речь идёт об обеспечении ядерной безопасности. Мы не можем себе позволить ни саботаж, ни деструктивные настроения, ни какие-то политические перформансы", — сказал он.

Стало известно о подготовке 700 украинских бойцов к штурму ЗАЭС

Стало известно о подготовке 700 украинских бойцов к штурму ЗАЭС

Напомним, что в октябре президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона. 11 октября станция была подключена к российской энергосистеме.

До этого в Энергодаре уже вычисляли корректировщиков ВСУ из числа сотрудников Запорожской АЭС. А в Кремле призывали мировое сообщество осознать исходящую от Киева ядерную угрозу.

Обложка ©

Getty Images / Stringer

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров