Среди сотрудников Запорожской АЭС оказались корректировщики ВСУ. Об этом сообщил в четверг в эфире Первого канала советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

Для обеспечения безопасности объекта руководству станции пришлось пойти на блокировку пропусков для тех лиц, которые были пойманы на сотрудничестве с украинской армией. Эта мера, как заверил представитель "Росэнергоатома", коснулась всего нескольких человек.