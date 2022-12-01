Стало известно, с кем после развода сошёлся экс-футболист Радимов
РИА ФАН: Разведённый экс-футболист Радимов начал новые отношения
Стало известно, как зовут новую спутницу Радимова. Обложка © VK / Анастасия Кулешова
Советник гендиректора "Зенита" по развитию молодёжного футбола, бывший игрок сборной России, экс-тренер "Зенита-2" Вячеслав Радимов сошёлся с новой женщиной, с которой познакомился спустя несколько лет после развода с певицей Татьяной Булановой. Как выяснил светский корреспондент РИА ФАН, новой избранницей оказалась петербурженка Анастасия Кулешова.
ФАН выяснил, как зовут новую женщину Радимова. Фото © VK / Анастасия Кулешова
Познакомилась пара во время тренировки сына Кулешовой, который увлёкся футболом, а Радимов стал его тренером. Как утверждает источник из их окружения, Анастасия тоже разведена, а на жизнь зарабатывает изготовлением свечей ручной работы и ароматизаторов для квартир и автомобилей. Живёт пара в частном доме в пригороде Северной столицы.
Лайф писал, что бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов был назначен советником гендиректора "Зенита" Александра Медведева по развитию молодёжного футбола. Сам Медведев назвал такое назначение "трамплином".