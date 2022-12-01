Стало известно, с кем после развода сошёлся экс-футболист Радимов

Советник гендиректора "Зенита" по развитию молодёжного футбола, бывший игрок сборной России, экс-тренер "Зенита-2" Вячеслав Радимов сошёлся с новой женщиной, с которой познакомился спустя несколько лет после развода с певицей Татьяной Булановой. Как выяснил светский корреспондент РИА ФАН , новой избранницей оказалась петербурженка Анастасия Кулешова.

Познакомилась пара во время тренировки сына Кулешовой, который увлёкся футболом, а Радимов стал его тренером. Как утверждает источник из их окружения, Анастасия тоже разведена, а на жизнь зарабатывает изготовлением свечей ручной работы и ароматизаторов для квартир и автомобилей. Живёт пара в частном доме в пригороде Северной столицы.