SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 10:52

ВСУ потеряли ещё 60 человек в районе неподдающейся Куземовки

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об очередной сорванной попытке ВСУ атаковать в направлении Куземовки в ЛНР

Российские военные сорвали очередную попытку атаки ВСУ в направлении населённого пункта Куземовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка", — проинформировал он на брифинге в четверг.

По словам представителя военного ведомства, в этом районе были уничтожены более 60 военнослужащих противника, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.

Медведев предложил создать музей СВО

Медведев предложил создать музей СВО

Напомним, что на днях российские военные уже срывали попытку атаки ВСУ в направлении Куземовки. В результате ВС РФ уничтожили более 35 военных Украины, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров