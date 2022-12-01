ВСУ потеряли ещё 60 человек в районе неподдающейся Куземовки
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об очередной сорванной попытке ВСУ атаковать в направлении Куземовки в ЛНР
Российские военные сорвали очередную попытку атаки ВСУ в направлении населённого пункта Куземовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка", — проинформировал он на брифинге в четверг.
По словам представителя военного ведомства, в этом районе были уничтожены более 60 военнослужащих противника, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.
Напомним, что на днях российские военные уже срывали попытку атаки ВСУ в направлении Куземовки. В результате ВС РФ уничтожили более 35 военных Украины, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.
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