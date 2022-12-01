ВСУ потеряли ещё 60 человек в районе неподдающейся Куземовки

Российские военные сорвали очередную попытку атаки ВСУ в направлении населённого пункта Куземовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка", — проинформировал он на брифинге в четверг.

По словам представителя военного ведомства, в этом районе были уничтожены более 60 военнослужащих противника, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.