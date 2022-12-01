Лавров заявил об ударах по инфраструктуре, обеспечивающей боевой потенциал ВСУ

"Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам, — это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал Вооружённых сил Украины, националистических батальонов", — подчеркнул дипломат на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Лавров: Россия никогда не просила о переговорах с Украиной

Лавров: Россия никогда не просила о переговорах с Украиной

Кстати, ранее Лайф писал, что в НАТО признали эффективность ударов Вооружённых сил России по украинской инфраструктуре. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи глав МИД стран – участниц альянса в Бухаресте, эффект от ракетных ударов колоссальный. По его словам, несмотря на работу системы противовоздушной обороны Украины, атаки ВС России наносят значительный ущерб.