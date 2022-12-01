Лавров заявил об ударах по инфраструктуре, обеспечивающей боевой потенциал ВСУ
Лавров: Россия атакует лишь инфраструктуру Украины, обеспечивающую боевой потенциал ВСУ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия открывает огонь лишь по объектам украинской инфраструктуры, обеспечивающим военный потенциал ВСУ.
"Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам, — это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал Вооружённых сил Украины, националистических батальонов", — подчеркнул дипломат на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
Кстати, ранее Лайф писал, что в НАТО признали эффективность ударов Вооружённых сил России по украинской инфраструктуре. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи глав МИД стран – участниц альянса в Бухаресте, эффект от ракетных ударов колоссальный. По его словам, несмотря на работу системы противовоздушной обороны Украины, атаки ВС России наносят значительный ущерб.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ