Песков жёстко осудил попытки Запада учредить трибуналы по Украине

Предлагаемые рядом западных стран трибуналы по расследованию действий РФ на Украине не могут считаться легитимными и будут осуждены Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться", — сказал представитель Кремля.