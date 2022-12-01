Песков жёстко осудил попытки Запада учредить трибуналы по Украине
Песков: Россия продолжит осуждать попытки Запада учредить трибуналы по Украине
Предлагаемые рядом западных стран трибуналы по расследованию действий РФ на Украине не могут считаться легитимными и будут осуждены Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться", — сказал представитель Кремля.
Ранее Франция объявила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, назвал инициативу ЕС о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие. Он напомнил, что Еврокомиссия хочет установить "международный порядок, основанный на правилах", однако эти правила придумывают они сами и выдают их за универсальные.
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