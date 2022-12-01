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Опубликовано 1 декабря 2022, 10:42

Песков жёстко осудил попытки Запада учредить трибуналы по Украине

Песков: Россия продолжит осуждать попытки Запада учредить трибуналы по Украине

Предлагаемые рядом западных стран трибуналы по расследованию действий РФ на Украине не могут считаться легитимными и будут осуждены Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться", — сказал представитель Кремля.

Франция начала работу по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины
Франция начала работу по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины

Ранее Франция объявила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, назвал инициативу ЕС о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие. Он напомнил, что Еврокомиссия хочет установить "международный порядок, основанный на правилах", однако эти правила придумывают они сами и выдают их за универсальные.

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Getty Images / Sefa Karacan

Ирина Фальке
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