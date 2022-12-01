Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с Западом
Глава МИД Лавров заявил, что восстановления отношений с Западом не будет
Восстановления прежних отношений России и Запада по теме европейской безопасности не получится. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
"Ясно лишь то, что если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, и бывшие партнёры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится", — подчеркнул Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства, возобновление означает возвращение к прежним отношениям, "но бизнеса, как обычно, не будет". Вместе с этим Москва готова выслушать предложения Запада касаемо этого вопроса.
Ранее Лавров высказал мнение, что НАТО вернулось к концептуальным приоритетам холодной войны, ставя своей целью держать русских вне Европы. Он указал, что в Москве помнят, как создавался альянс, когда 73 года назад первый генсек лорд Гастингс Лайонел Исмей вывел формулу "держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем".
ТАСС / Станислав Красильников