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1 декабря, 10:39

Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с Западом

Глава МИД Лавров заявил, что восстановления отношений с Западом не будет

Восстановления прежних отношений России и Запада по теме европейской безопасности не получится. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

"Ясно лишь то, что если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, и бывшие партнёры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится", — подчеркнул Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, возобновление означает возвращение к прежним отношениям, "но бизнеса, как обычно, не будет". Вместе с этим Москва готова выслушать предложения Запада касаемо этого вопроса.

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Ранее Лавров высказал мнение, что НАТО вернулось к концептуальным приоритетам холодной войны, ставя своей целью держать русских вне Европы. Он указал, что в Москве помнят, как создавался альянс, когда 73 года назад первый генсек лорд Гастингс Лайонел Исмей вывел формулу "держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем".

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ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова

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