Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с Западом

Восстановления прежних отношений России и Запада по теме европейской безопасности не получится. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

"Ясно лишь то, что если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, и бывшие партнёры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится", — подчеркнул Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, возобновление означает возвращение к прежним отношениям, "но бизнеса, как обычно, не будет". Вместе с этим Москва готова выслушать предложения Запада касаемо этого вопроса.