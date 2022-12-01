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1 декабря, 10:35

Медведев пообещал помощь россиянам с обменом накоплений в гривнах на рубли

Медведев обсудит с ЦБ проблему обмена накоплений россиян в гривнах

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал помочь хранящим накопления в гривнах гражданам. Он заявил, что обязательно обсудит с Центробанком РФ проблему обмена украинской валюты на рубли.

"Безусловно, мы будем стараться всё это решать… Постараемся сделать так, чтобы это было удобнее", — сказал политик на традиционном приёме граждан ЕР, приуроченном к 21-летию партии.

Медведев отметил, что гривна как денежная единица в России не существует и уже "вряд ли появится". Тем не менее партия будет руководствоваться необходимостью помочь людям с решением проблемы как по местам обмена, так и по суммам.

Киев пообещал прекратить выпускать гривну в 2023 году

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Ранее председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что жители новых субъектов РФ смогут расплачиваться гривнами до 31 декабря. Воссоединившиеся с Россией регионы перейдут на рубль в январе 2023 года.

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ТАСС / Владимир Гердо

Николь Вербер

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