Медведев пообещал помощь россиянам с обменом накоплений в гривнах на рубли
Медведев обсудит с ЦБ проблему обмена накоплений россиян в гривнах
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал помочь хранящим накопления в гривнах гражданам. Он заявил, что обязательно обсудит с Центробанком РФ проблему обмена украинской валюты на рубли.
"Безусловно, мы будем стараться всё это решать… Постараемся сделать так, чтобы это было удобнее", — сказал политик на традиционном приёме граждан ЕР, приуроченном к 21-летию партии.
Медведев отметил, что гривна как денежная единица в России не существует и уже "вряд ли появится". Тем не менее партия будет руководствоваться необходимостью помочь людям с решением проблемы как по местам обмена, так и по суммам.
Ранее председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что жители новых субъектов РФ смогут расплачиваться гривнами до 31 декабря. Воссоединившиеся с Россией регионы перейдут на рубль в январе 2023 года.
ТАСС / Владимир Гердо