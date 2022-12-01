Лавров заявил, что слова папы римского о чеченцах и бурятах звучали не по-христиански
Глава МИД Лавров: Слова папы римского о чеченцах и бурятах не прибавляют авторитета Святому престолу
Слова папы римского Франциска о жестокостях, приписываемых российским военнослужащим из Бурятии и Чечни, которые участвуют в спецоперации на Украине, не прибавляют авторитета Ватикану. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности в четверг.
"Недавно было сделано очень непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности Российской Федерации в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий. Мы реагировали. Конечно, это делу не помогает и авторитету Святого престола", — отметил глава МИД.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запредельным извращением истины слова папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, которых понтифик назвал самой жестокой частью российских войск, участвующих в зоне спецоперации на Украине. Глава российских буддистов тоже счёл слова понтифика недобрыми. А посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест по поводу высказываний главы Католической церкви.
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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ