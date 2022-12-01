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1 декабря, 10:26

Лавров заявил, что слова папы римского о чеченцах и бурятах звучали не по-христиански

Глава МИД Лавров: Слова папы римского о чеченцах и бурятах не прибавляют авторитета Святому престолу

Слова папы римского Франциска о жестокостях, приписываемых российским военнослужащим из Бурятии и Чечни, которые участвуют в спецоперации на Украине, не прибавляют авторитета Ватикану. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности в четверг.

"Недавно было сделано очень непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности Российской Федерации в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий. Мы реагировали. Конечно, это делу не помогает и авторитету Святого престола", отметил глава МИД.

Кадыров объяснил влиянием пропаганды слова папы римского про чеченцев

Кадыров объяснил влиянием пропаганды слова папы римского про чеченцев

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запредельным извращением истины слова папы римского Франциска о чеченцах и бурятах, которых понтифик назвал самой жестокой частью российских войск, участвующих в зоне спецоперации на Украине. Глава российских буддистов тоже счёл слова понтифика недобрыми. А посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил протест по поводу высказываний главы Католической церкви.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина

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