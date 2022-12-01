Лавров заявил, что слова папы римского о чеченцах и бурятах звучали не по-христиански

Слова папы римского Франциска о жестокостях, приписываемых российским военнослужащим из Бурятии и Чечни, которые участвуют в спецоперации на Украине, не прибавляют авторитета Ватикану. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности в четверг.

"Недавно было сделано очень непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности Российской Федерации в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий. Мы реагировали. Конечно, это делу не помогает и авторитету Святого престола", — отметил глава МИД.