"Близко к нашим берегам": Лавров увидел угрозу для России в "играх НАТО с огнём"

Действия НАТО в регионе Южно-Китайского моря создают риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с КНР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

По его словам, натовцы собрались подвинуть "линию обороны" ещё дальше на восток где-то в районе Южно-Китайского моря. Риторика США, ЕС, Австралии, Канады, Лондона указывает на то, что море сейчас становится одним из регионов, где члены НАТО "не прочь, как они когда-то сделали на Украине, нагнетать напряжённость", заметил Лавров.

"Мы знаем, насколько серьёзно КНР относится к такого рода провокациям, не говоря уже о Тайване и Тайваньском проливе. Мы понимаем, что подобные натовские игры с огнём в тех краях несут угрозу и риски для РФ — это так же близко к нашим берегам и нашим морям, как и к китайской территории. Поэтому у нас развивается военное сотрудничество с КНР", — объяснил министр.