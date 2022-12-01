Песков: Следователи ежедневно фиксируют преступления Киева, включая совершённые с 2014 года

Российские следователи изо дня в день ведут кропотливую работу по фиксации всех преступлений украинской власти, в том числе и тех, которые были совершены Киевом с 2014 года. Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши следователи ведут очень напряжённую и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима. Эта работа ведётся на ежедневной, фактически ежечасной основе", — ответил Песков на вопрос о создании в России трибунала по событиям на Украине.