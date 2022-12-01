Песков: Следователи ежедневно фиксируют преступления Киева, включая совершённые с 2014 года
Российские следователи изо дня в день ведут кропотливую работу по фиксации всех преступлений украинской власти, в том числе и тех, которые были совершены Киевом с 2014 года. Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши следователи ведут очень напряжённую и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима. Эта работа ведётся на ежедневной, фактически ежечасной основе", — ответил Песков на вопрос о создании в России трибунала по событиям на Украине.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что западные политики до сих пор должным образом не отреагировали на те преступления, которые совершали украинские власти на протяжении последних девяти лет.
Ранее об одном из вопиющих случаев зверства киевского режима рассказывал Лайф: в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. В Минобороны РФ заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. В ООН призвали провести расследование, признав, что шокирующее видео, по их оценке, является подлинным.
ТАСС / Терещенко Михаил