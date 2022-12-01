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1 декабря, 10:15

Медведев жёстко ответил Германии на упрёки по поводу голодомора

Медведев после резолюции о голодоморе призвал Германию не учить Россию гуманизму, а вспомнить собственную историю

Германия не вправе учить Россию гуманизму, а должна сама продолжать каяться за преступления во время Второй мировой войны. Такое мнение высказал председатель "Единой России", зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев во время организованного единороссами в четверг приёма граждан.

Таким образом политик раскритиковал принятую резолюцию Бундестага о признании массового голода на территории УССР в 1932–1933 годах геноцидом украинцев.

"Немцы уже нас гуманизму учат, пусть свою историю вспомнят, что они делали на территории нашей страны! А то рассказывают нам про голодомор там, ещё про что-то. Стыдно просто это всё слушать из уст весьма высоких должностных лиц, каяться им надо ещё три поколения вперёд", возмутился Медведев.

В МИД обвинили Бундестаг в искажении исторических фактов о трагедии голодомора

В МИД обвинили Бундестаг в искажении исторических фактов о трагедии голодомора

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев осудил решение Бундестага признать голодомор геноцидом и назвал инициативу антиисторической. Дипломат напомнил, что в СССР в начале 30-х годов от голода погибло более семи миллионов человек, из них два с половиной миллиона на российской территории страны и полтора миллиона в Казахстане. Позже и российский МИД обвинил Бундестаг в искажении исторических фактов о трагедии голодомора. Дипломаты предположили, что речь идёт лишь об очередной попытке оправдать кампанию по демонизации России.

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ТАСС / Michael Kappeler / dpa

Марина Калегина

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