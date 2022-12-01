Медведев жёстко ответил Германии на упрёки по поводу голодомора

Германия не вправе учить Россию гуманизму, а должна сама продолжать каяться за преступления во время Второй мировой войны. Такое мнение высказал председатель "Единой России", зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев во время организованного единороссами в четверг приёма граждан.

Таким образом политик раскритиковал принятую резолюцию Бундестага о признании массового голода на территории УССР в 1932–1933 годах геноцидом украинцев.

"Немцы уже нас гуманизму учат, пусть свою историю вспомнят, что они делали на территории нашей страны! А то рассказывают нам про голодомор там, ещё про что-то. Стыдно просто это всё слушать из уст весьма высоких должностных лиц, каяться им надо ещё три поколения вперёд", — возмутился Медведев.