Медведев жёстко ответил Германии на упрёки по поводу голодомора
Медведев после резолюции о голодоморе призвал Германию не учить Россию гуманизму, а вспомнить собственную историю
Германия не вправе учить Россию гуманизму, а должна сама продолжать каяться за преступления во время Второй мировой войны. Такое мнение высказал председатель "Единой России", зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев во время организованного единороссами в четверг приёма граждан.
Таким образом политик раскритиковал принятую резолюцию Бундестага о признании массового голода на территории УССР в 1932–1933 годах геноцидом украинцев.
"Немцы уже нас гуманизму учат, пусть свою историю вспомнят, что они делали на территории нашей страны! А то рассказывают нам про голодомор там, ещё про что-то. Стыдно просто это всё слушать из уст весьма высоких должностных лиц, каяться им надо ещё три поколения вперёд", — возмутился Медведев.
Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев осудил решение Бундестага признать голодомор геноцидом и назвал инициативу антиисторической. Дипломат напомнил, что в СССР в начале 30-х годов от голода погибло более семи миллионов человек, из них два с половиной миллиона на российской территории страны и полтора миллиона в Казахстане. Позже и российский МИД обвинил Бундестаг в искажении исторических фактов о трагедии голодомора. Дипломаты предположили, что речь идёт лишь об очередной попытке оправдать кампанию по демонизации России.
ТАСС / Michael Kappeler / dpa