Медведев предложил создать музей СВО

Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев считает, что по окончании специальной военной операции будет необходимо открыть большой музей, посвящённый её героям. Своё предложение он озвучил во время организованного единороссами приёма граждан.

"По окончании специальной военной операции нужно будет сделать большой музей, посвящённый героям спецоперации, включая, естественно, и жителей обычных, гражданских героев со всеми атрибутами военной культуры — и положительными, и отрицательными. Но история здесь должна быть объективная, нужно показать всё", — считает политик.

Медведев добавил, что российские военные продолжают проводить специальную операцию на Украине и последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом Владимиром Путиным. Со своей стороны, и "Единая Россия" как самая крупная политическая сила страны сразу же включилась в работу, которая проводится на освобождённых территориях.

"Наши депутаты, активисты, волонтёры постоянно оказывают поддержку военнослужащим, их семьям, дежурят в больницах, доставляют людям тёплые вещи, сдают кровь в качестве доноров. Помогают многодетным, пожилым. Восстанавливают дома, школы, детсады, больницы, храмы. И хочу поблагодарить их за этот самоотверженный и бескорыстный труд", — отметил председатель партии.