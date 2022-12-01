Певицы, политики и жёны принцев: Financial Times назвала самых влиятельных женщин 2022 года
Билли Айлиш вошла в топ-25 самых влиятельных женщин 2022 года по версии Financial Times
Газета Financial Times составила рейтинг 25 самых влиятельных женщин этого года. По мнению авторов, этого почётного звания достойны супруга британского принца Гарри Меган Маркл, а также знаменитая американская певица Билли Айлиш.
В рейтинг самых влиятельных попала и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая стала ещё более известной благодаря видео с её страстными танцами на вечеринке. Также в список вошли премьер Барбадоса Миа Моттли и вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина.
Кроме того, влиятельными в Financial Times сочли главу получившей в этом году Нобелевскую премию мира украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александру Матвийчук, малайзийскую актрису Мишель Йео и французскую писательницу Анни Эрно.
Ранее Лайф рассказывал о том, что основателя Amazon нагло сдвинули в рейтинге богатейших людей: его обогнал индийский мультимиллиардер Гаутам Адани. Сейчас Адани уступает только Илону Маску, чьи активы оцениваются в 260 миллиардов долларов.
ТАСС / AP / Allison Dinner