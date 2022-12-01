В ДНР и ЛНР уже демобилизовали более трёх тысяч студентов после поручения Путина
Более трёх тысяч студентов Донецкой и Луганской народных республик были демобилизованы после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования страны Григорий Гуров.
"С точки зрения студентов, большая сейчас задача связана с ребятами, которые были демобилизованы. У нас более трёх тысяч человек, мы встречались, обсуждали и с ректорами на прошлой неделе те меры, которые должны принять сейчас, все мероприятия студенческие", — заявил Гуров в ходе II Конгресса молодых учёных в центре "Сириус".
Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился провести демобилизацию призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение домой для продолжения обучения. Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали соответствующие указы. После возвращения домой некоторые ребята получили награды из рук первого замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и Дениса Пушилина. Молодых людей удостоили медалей "За отвагу" и "За спасение погибавших" как участников боевых действий, а также наград республики.
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