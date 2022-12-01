В ДНР и ЛНР уже демобилизовали более трёх тысяч студентов после поручения Путина

Более трёх тысяч студентов Донецкой и Луганской народных республик были демобилизованы после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования страны Григорий Гуров.

"С точки зрения студентов, большая сейчас задача связана с ребятами, которые были демобилизованы. У нас более трёх тысяч человек, мы встречались, обсуждали и с ректорами на прошлой неделе те меры, которые должны принять сейчас, все мероприятия студенческие", — заявил Гуров в ходе II Конгресса молодых учёных в центре "Сириус".