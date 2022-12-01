Якутские моржи устроили заплыв на Лене при 30-градусном морозе
В Якутии в первый день зимы моржи устроили заплыв при минус 32 градусах
В Якутске в первый день зимы местные моржи решили устроить заплыв в проруби, пишет телеграм-канал 14News. Мороз в минус 32 градуса не мешает суровым сибирякам наслаждаться тёплой, аж в плюс три градуса, речной водой.
Якутские моржи устроили заплыв на Лене при минус 32 градусах. Видео © Telegram / 4News
По словам пловцов, погода комфортная. Разумеется, всё происходит в присутствии спасателей.
Лайф писал, что в Якутии выбрали самую красивую тёлочку. Победительница соревнования получила в качестве приза 40-литровый молочный бидон.
Telegram / 14News