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1 декабря, 09:48

Якутские моржи устроили заплыв на Лене при 30-градусном морозе

В Якутии в первый день зимы моржи устроили заплыв при минус 32 градусах

В Якутске в первый день зимы местные моржи решили устроить заплыв в проруби, пишет телеграм-канал 14News. Мороз в минус 32 градуса не мешает суровым сибирякам наслаждаться тёплой, аж в плюс три градуса, речной водой.

Якутские моржи устроили заплыв на Лене при минус 32 градусах. Видео © Telegram / 4News

По словам пловцов, погода комфортная. Разумеется, всё происходит в присутствии спасателей.

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"В самый раз": 81-летняя бабушка-морж из Новосибирска обрадовалась приходу 40-градусных морозов

Лайф писал, что в Якутии выбрали самую красивую тёлочку. Победительница соревнования получила в качестве приза 40-литровый молочный бидон.

Обложка ©

Telegram / 14News

Матвей Шандрыголов

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