"Возраст вполне зрелый": Медведев поздравил "Единую Россию" с 21-летием
Медведев поздравил "Единую Россию" и её избирателей с 21-летием партии
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил "Единую Россию" праздником. Сегодня партии исполнился 21 год, что, по словам политика, "возраст вполне зрелый".
На традиционном приёме граждан, приуроченном к событию, Медведев обратился с поздравлениями к однопартийцам, а также ко всем избирателями "Единой России". При этом он отметил, что такую знаменательную дату ЕР отмечает в "весьма сложный и очень важный исторический период".
"Начну, конечно, с поздравления всех наших однопартийцев, всех тех, кто является избирателями "Единой России" с днём рождения нашей партии", — сказал председатель партии.
Кстати, ранее замглавы Совбеза РФ назвал внимание к мобилизованным и их семьям приоритетом "Единой России". По его словам, потребности призванных на службу и их близких являются первоочередной задачей партии.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL