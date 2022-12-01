"Возраст вполне зрелый": Медведев поздравил "Единую Россию" с 21-летием

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил "Единую Россию" праздником. Сегодня партии исполнился 21 год, что, по словам политика, "возраст вполне зрелый".

На традиционном приёме граждан, приуроченном к событию, Медведев обратился с поздравлениями к однопартийцам, а также ко всем избирателями "Единой России". При этом он отметил, что такую знаменательную дату ЕР отмечает в "весьма сложный и очень важный исторический период".

"Начну, конечно, с поздравления всех наших однопартийцев, всех тех, кто является избирателями "Единой России" с днём рождения нашей партии", — сказал председатель партии.