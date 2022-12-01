Медведев заявил о полной деградации Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности окончательно деградировала: её организаторы боятся звать российских дипломатов, чтобы не слушать правду, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Мюнхенская конференция по безопасности <…> полностью деградировала. Теперь они боятся приглашать представителей России, чтобы не слушать правду. Но правда медленно просачивается к европейцам, которых подставили собственные политические лидеры", — написал Медведев в своём англоязычном Twitter-аккаунте.