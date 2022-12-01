SHOT ПРОВЕРКА: концлагерь «бюджетной» красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 декабря, 09:53

Медведев заявил о полной деградации Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности окончательно деградировала: её организаторы боятся звать российских дипломатов, чтобы не слушать правду, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Мюнхенская конференция по безопасности <…> полностью деградировала. Теперь они боятся приглашать представителей России, чтобы не слушать правду. Но правда медленно просачивается к европейцам, которых подставили собственные политические лидеры", — написал Медведев в своём англоязычном Twitter-аккаунте.

Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

Ранее в МИД РФ Мюнхенскую конференцию назвали утратившим объективность форумом. В министерстве также отметили, что на фоне этого интерес Москвы к участию в мероприятии в 2023 году пропал.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров