Медведев заявил о полной деградации Мюнхенской конференции по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности окончательно деградировала: её организаторы боятся звать российских дипломатов, чтобы не слушать правду, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мюнхенская конференция по безопасности <…> полностью деградировала. Теперь они боятся приглашать представителей России, чтобы не слушать правду. Но правда медленно просачивается к европейцам, которых подставили собственные политические лидеры", — написал Медведев в своём англоязычном Twitter-аккаунте.
Ранее в МИД РФ Мюнхенскую конференцию назвали утратившим объективность форумом. В министерстве также отметили, что на фоне этого интерес Москвы к участию в мероприятии в 2023 году пропал.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина