Лавров: Россия никогда не просила о переговорах с Украиной
Сообщения о том, что российская сторона якобы просит о переговорах, чтобы выиграть время, являются откровенным враньём. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно", — заявил Лавров и добавил, что Кремль всегда готов выслушать мнение другой стороны по переговорным решениям.
Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам с Киевом. Тем временем Владимир Зеленский сначала отвергал любые возможности диалога и даже выпустил соответствующий указ, затем выдвинул ряд условий, а позже заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно. Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления Киева подтверждают нежелание вести переговоры.
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