Лавров: Россия никогда не просила о переговорах с Украиной

Сообщения о том, что российская сторона якобы просит о переговорах, чтобы выиграть время, являются откровенным враньём. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно", — заявил Лавров и добавил, что Кремль всегда готов выслушать мнение другой стороны по переговорным решениям.