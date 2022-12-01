Третья бомба: Минобороны Испании получило посылку со взрывчаткой
СМИ: Пакет со взрывчаткой прислали в Министерство обороны Испании
История со взрывоопасными бандеролями в Испании продолжает набирать обороты. Очередная посылка от неизвестных была отправлена в Министерство обороны страны, сообщила газета El Mundo.
Согласно данным издания, пакет со взрывчатым веществом был отправлен в оборонное ведомство из Испании. Другие детали не приводятся.
Это уже третья такая посылка. Накануне бандероль с самодельной бомбой получило Посольство Украины в Мадриде. Она была адресована послу, когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован. А сегодня ещё одну посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос.
ТАСС / EPA / Chema Moya