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1 декабря, 10:11

Третья бомба: Минобороны Испании получило посылку со взрывчаткой

СМИ: Пакет со взрывчаткой прислали в Министерство обороны Испании

История со взрывоопасными бандеролями в Испании продолжает набирать обороты. Очередная посылка от неизвестных была отправлена в Министерство обороны страны, сообщила газета El Mundo.

Согласно данным издания, пакет со взрывчатым веществом был отправлен в оборонное ведомство из Испании. Другие детали не приводятся.

После Посольства Украины посылку с бомбой получили на авиабазе в Испании

После Посольства Украины посылку с бомбой получили на авиабазе в Испании

Это уже третья такая посылка. Накануне бандероль с самодельной бомбой получило Посольство Украины в Мадриде. Она была адресована послу, когда её вскрыл сотрудник дипмиссии, раздался взрыв. Дипломат получил лёгкое ранение правой руки и был госпитализирован. А сегодня ещё одну посылку с бомбой обнаружили на авиабазе Торрехон-де-Ардос.

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ТАСС / EPA / Chema Moya

Николь Вербер

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