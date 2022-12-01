Третья бомба: Минобороны Испании получило посылку со взрывчаткой

История со взрывоопасными бандеролями в Испании продолжает набирать обороты. Очередная посылка от неизвестных была отправлена в Министерство обороны страны, сообщила газета El Mundo.

Согласно данным издания, пакет со взрывчатым веществом был отправлен в оборонное ведомство из Испании. Другие детали не приводятся.