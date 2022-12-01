Песков: Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена
У Кремля пока нет информации о дате оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока информации нет. Будем вас информировать", — отметил представитель Кремля.
В начале ноября Песков сообщал, что работа над текстом послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно и глава государства планирует выступить перед парламентом до конца года. При этом Кремль не исключает, что форматы прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году могут быть объединены.