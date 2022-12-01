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1 декабря, 10:10

Песков: Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

У Кремля пока нет информации о дате оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока информации нет. Будем вас информировать", — отметил представитель Кремля.

Песков раскрыл, от чего зависит проведение прямой линии Путина и послания парламенту

Песков раскрыл, от чего зависит проведение прямой линии Путина и послания парламенту

В начале ноября Песков сообщал, что работа над текстом послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию ведётся уже давно и глава государства планирует выступить перед парламентом до конца года. При этом Кремль не исключает, что форматы прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году могут быть объединены.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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