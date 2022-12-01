"Практически идеальный контент": Кинокритик раскрыл причины популярности сериала "Уэнздей"

Сериал "Уэнздей", снятый Тимом Бёртоном, побил рекорд по просмотрам среди всех англоязычных продуктов Netflix всего за семь дней спустя премьеры. Кинокритик Сергей Сычёв не считает такие результаты удивительными, учитывая высокое качество картины. По его словам, фантазии Тима Бёртона и история про семейку Аддамс создали идеальный тандем.

"У Бёртона идеальное понимание того, как можно совместить авторское начало и абсолютно зрительское кино... Странно, что он только сейчас решил взяться за эту историю. Лучшего применения его готическим и мрачным фантазиям сложно было найти. Семейка Аддамс и Бёртон словно созданы друг для друга", — рассказал критик "Вечерней Москве".

Среди несомненных плюсов сериала он выделил интересный сценарий и чёрный юмор. При этом режиссёр использовал для картины много не засвеченных ранее актёров, что тоже сыграло свою роль.

"Это практически идеальный контент. Во всём виден почерк Тима Бёртона. В результате мы видим большой успех сериала, который совершенно заслуженный", — добавил он.

Он считает, что "Уэнздей" поможет отвлечься от тревожных новостей и кризиса в мире. Собственно, это также является одной из причин его популярности.

Кстати, сама история про семейку Аддамс берёт свое начало в 1938 году, когда американский художник Чарльз Аддамсон придумал этих героев для комиксов, выходивших в журнале The New Yorker. Их истории наполнены чёрным юмором и иронизируют над образом "идеальной американской семьи". Персонажи шокируют окружающих своим поведением и сверхъестественными способностями, искренне не понимая причину.