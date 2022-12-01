В Кремле рассказали, что значат слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине сейчас нужно думать не о членстве в альянсе, а о сохранении страны, вряд ли означает "прозрение" со стороны военного блока. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что НАТО по-прежнему навязывает Киеву войну.