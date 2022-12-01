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1 декабря, 10:29

В Кремле рассказали, что значат слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО

Песков: Слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО не являются "прозрением"

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине сейчас нужно думать не о членстве в альянсе, а о сохранении страны, вряд ли означает "прозрение" со стороны военного блока. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что НАТО по-прежнему навязывает Киеву войну.

"Нет, альянс по прежнему навязывает войну украинскому режиму, альянс по-прежнему предпочитает "воевать до последнего украинца". Альянс по-прежнему накачивает Украину своими вооружениями, тем самым, естественно, продлевая войну, осложняя ситуацию для того самого украинского режима", — отметил представитель Кремля.

Генсек НАТО заявил о тяжёлых временах для европейцев из-за поддержки Украины

Генсек НАТО заявил о тяжёлых временах для европейцев из-за поддержки Украины

Напомним, 30 сентября Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, — это весьма холодно восприняли в самом альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме. А накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Украине не торопиться и двигаться к членству в альянсе, а озаботиться более важным вопросом.

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ТАСС / Александр Щербак

Александр Юнашев

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