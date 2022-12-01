Любителей поесть на ночь предупредили о риске "ожирения" печени

Тезис о том, что "хорошего человека должно быть много", безнадёжно устарел, а пандемия ковида чётко показала, что у людей с лишним весом функциональный резерв организма меньше. Одно из опасных последствий переедания — это жировой гепатоз, или "ожирение" печени. Подробнее о них рассказала Лайфу врач высшей квалификационной категории ММЦ "Медси" на Мичуринском проспекте, д.м.н., гепатолог Ирина Пирогова.

Врач пояснила, что при воздействии одинакового повреждающего фактора один организм справляется с болезнью, а другой — нет. Дело в том, что в разгар пандемии людей пугали "цитокиновым штормом", который возникает при тяжёлом течении ковида, однако опасность несёт само наличие инфекции. По словам Пироговой, это так называемое системное воспаление, которое повреждает внутренние органы и их взаимосвязи.

"Жировой гепатоз — самое частое заболевание печени. Причины жирового гепатоза — избыточный вес, нарушение циркадных ритмов, нерегулярное питание с перееданием на ночь, приём большого количества медикаментов, злоупотребление алкоголем, избыток углеводов (фруктозы)", — объяснила медик.

Жировой гепатоз, как правило, возникает при повышенном уровне холестерина и сахара в крови, гормональном дисбалансе, а также гиподинамии (снижении мускульной силы). Здесь опасен сам факт отложения жиров во внутренних органах, поскольку влечёт за собой ещё более тревожные осложнения.

"Сердечно-сосудистые риски и риск развития сахарного диабета возрастает вдвое. Именно жировой гепатоз связывают с преддиабетом и диабетом и их осложнениями, атеросклерозом и даже новообразованиями, так как опухолевый рост — это всегда длительное недолеченное воспаление", — продолжила гепатолог.

Диагностировать данное заболевание поможет УЗИ печени. А вот для выяснения конкретной причины жирового гепатоза, разработки индивидуального плана диагностики, лечения и мониторинга понадобится консультация врача-гепатолога, подчеркнула Пирогова.