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1 декабря, 10:42

ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки в ДНР

Более 40 украинских военных было уничтожено в результате освобождения ВС РФ населённого пункта Андреевка в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождён населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин",  отметил он.

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Напомним, накануне МО РФ подтвердило, что российские военные полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике. Освобождение этого населённого пункта, а также Курдюмовки и Перше Травня даёт возможность полностью перекрыть пути снабжения ВСУ, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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