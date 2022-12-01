ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки в ДНР
Более 40 украинских военных было уничтожено в результате освобождения ВС РФ населённого пункта Андреевка в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождён населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин", — отметил он.
Напомним, накануне МО РФ подтвердило, что российские военные полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике. Освобождение этого населённого пункта, а также Курдюмовки и Перше Травня даёт возможность полностью перекрыть пути снабжения ВСУ, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ