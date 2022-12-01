ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных при освобождении Андреевки в ДНР

Более 40 украинских военных было уничтожено в результате освобождения ВС РФ населённого пункта Андреевка в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождён населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин", — отметил он.