Врач объяснила, почему у большинства россиянок низкий магний и как с этим бороться
Врач Соколовская: Эмоциональные нагрузки и хронический стресс могут вызвать дефицит магния
Практически в жизни каждого человека случались моменты, когда он сталкивался с перепадами настроения, хронической усталостью, а также судорогами по ночам. Как рассказала Лайфу гинеколог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Анастасия Соколовская, все эти признаки свидетельствуют о недостатке магния в организме.
Она пояснила, что магний крайне важен для нормальной жизнедеятельности человека, ведь он принимает участие в обеспечении бесперебойной работы самых разных систем организма — сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной и пищеварительной. Его недостаток проявляется перепадами настроения, постоянной хронической усталостью, а иногда и судорогами по ночам. Также она добавила, что у женщин дефицит магния встречается на 30% чаще, чем у мужчин.
Недостаток магния в рационе увеличивает риск развития ряда патологий, например ишемической болезни сердца.
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По словам врача, причин для формирования дефицита магния много. Например, чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, хронический стресс, которым страдают четверо из пяти жителей нашей страны. Кроме этого, недостаток элемента возникнет при злоупотреблении спиртным, эндокринных расстройствах и при неконтролируемом приёме лекарственных средств. Также дефицит возникает при беременности и лактации, продолжила Соколовская.
Магний не вырабатывается в организме, поэтому в рацион должны входить блюда, в которых он содержится.
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Чтобы снизить риски, связанные с дефицитом магния, нужно полностью пересмотреть некоторые жизненные аспекты. В частности, отказаться от курения, алкоголя и вредной пищи. Так как элемент не вырабатывается в организме, в рацион должны входить блюда, в которых он содержится. Это молоко, гречка, пшено, бобы, морковь, шпинат, картофель, абрикосы, персики, бананы, малина, клубника, ежевика, кунжут, орехи, постная говядина, телятина, курятина, а также мясо кролика.
"Если дефицит магния выражен остро или повысить его уровень за счёт правильного питания не получается, рекомендуют медикаментозную коррекцию. В настоящее время есть множество препаратов магния. Подходящий препарат подберёт врач, учитывая особенности и потребности конкретного пациента", — резюмировала акушер-гинеколог.
Ранее Лайф писал, что усталость в осенний период удастся победить, если наладить режим сна, придерживаться питания, богатого полезными веществами, и поддерживать в норме витамин D.
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