Врач объяснила, почему у большинства россиянок низкий магний и как с этим бороться

Практически в жизни каждого человека случались моменты, когда он сталкивался с перепадами настроения, хронической усталостью, а также судорогами по ночам. Как рассказала Лайфу гинеколог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Анастасия Соколовская, все эти признаки свидетельствуют о недостатке магния в организме.

Она пояснила, что магний крайне важен для нормальной жизнедеятельности человека, ведь он принимает участие в обеспечении бесперебойной работы самых разных систем организма — сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной и пищеварительной. Его недостаток проявляется перепадами настроения, постоянной хронической усталостью, а иногда и судорогами по ночам. Также она добавила, что у женщин дефицит магния встречается на 30% чаще, чем у мужчин.

Недостаток магния в рационе увеличивает риск развития ряда патологий, например ишемической болезни сердца. Фото © unsplash

По словам врача, причин для формирования дефицита магния много. Например, чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки, хронический стресс, которым страдают четверо из пяти жителей нашей страны. Кроме этого, недостаток элемента возникнет при злоупотреблении спиртным, эндокринных расстройствах и при неконтролируемом приёме лекарственных средств. Также дефицит возникает при беременности и лактации, продолжила Соколовская.

Магний не вырабатывается в организме, поэтому в рацион должны входить блюда, в которых он содержится. Фото © unsplash

Чтобы снизить риски, связанные с дефицитом магния, нужно полностью пересмотреть некоторые жизненные аспекты. В частности, отказаться от курения, алкоголя и вредной пищи. Так как элемент не вырабатывается в организме, в рацион должны входить блюда, в которых он содержится. Это молоко, гречка, пшено, бобы, морковь, шпинат, картофель, абрикосы, персики, бананы, малина, клубника, ежевика, кунжут, орехи, постная говядина, телятина, курятина, а также мясо кролика.

"Если дефицит магния выражен остро или повысить его уровень за счёт правильного питания не получается, рекомендуют медикаментозную коррекцию. В настоящее время есть множество препаратов магния. Подходящий препарат подберёт врач, учитывая особенности и потребности конкретного пациента", — резюмировала акушер-гинеколог.