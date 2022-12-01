Российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наёмников

Три пункта дислокации иностранных наёмников были поражены российскими военными на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трём пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников в районе населённого пункта Славянск", — проинформировал он на брифинге в четверг.

Ранее замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что в бригадах ВСУ под Сватовом и Кременной почти не осталось украинцев. По его словам, подразделения противника в этих районах почти на 100% состоят из иностранных наёмников.