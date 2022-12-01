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Опубликовано 1 декабря 2022, 10:43

Российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наёмников

Генерал-лейтенант Конашенков заявил о трёх поражённых пунктах дислокации иностранных наёмников в ДНР

Три пункта дислокации иностранных наёмников были поражены российскими военными на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трём пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников в районе населённого пункта Славянск", — проинформировал он на брифинге в четверг.

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Ранее замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что в бригадах ВСУ под Сватовом и Кременной почти не осталось украинцев. По его словам, подразделения противника в этих районах почти на 100% состоят из иностранных наёмников.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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