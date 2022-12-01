Войска России уничтожили три склада ракетного вооружения ВСУ в ДНР и Запорожье
Подразделения Вооружённых сил России в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Вольное Поле ДНР и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков в ходе брифинга.
А ранее бойцы украинской армии попытались атаковать в районе населённого пункта Новосёловское в ЛНР, но потерпели неудачу и лишились 50 военных. Кроме того, они потеряли десять танков, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, самоходную артиллерийскую установку и автомобиль.
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