ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 декабря 2022, 10:51
4269

Войска России уничтожили три склада ракетного вооружения ВСУ в ДНР и Запорожье

Подразделения Вооружённых сил России в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Вольное Поле ДНР и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наёмников
Российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наёмников

А ранее бойцы украинской армии попытались атаковать в районе населённого пункта Новосёловское в ЛНР, но потерпели неудачу и лишились 50 военных. Кроме того, они потеряли десять танков, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, самоходную артиллерийскую установку и автомобиль.

BannerImage

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar