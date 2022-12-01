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1 декабря, 10:51

Войска России уничтожили три склада ракетного вооружения ВСУ в ДНР и Запорожье

Подразделения Вооружённых сил России в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Вольное Поле ДНР и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наёмников

Российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наёмников

А ранее бойцы украинской армии попытались атаковать в районе населённого пункта Новосёловское в ЛНР, но потерпели неудачу и лишились 50 военных. Кроме того, они потеряли десять танков, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, самоходную артиллерийскую установку и автомобиль.

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Shutterstock

Николь Вербер

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