Войска России уничтожили три склада ракетного вооружения ВСУ в ДНР и Запорожье

Подразделения Вооружённых сил России в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Вольное Поле ДНР и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков в ходе брифинга.