Российские войска пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Тактическая группа ВСУ попыталась атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка в ЛНР, но безуспешно. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, эта попытка была подавлена огнём артиллерии и ударами армейской авиации.

"На Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка в ЛНР. Кроме того, огнём артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка в ЛНР", — рассказал Конашенков на брифинге.

На данном направлении украинская армия за сутки лишилась 20 бойцов убитыми и ранеными, одного танка и четырёх боевых бронированных машин, добавил генерал-лейтенант.