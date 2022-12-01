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Опубликовано 1 декабря 2022, 10:50

Российские войска пресекли атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Тактическая группа ВСУ попыталась атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка в ЛНР, но безуспешно. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, эта попытка была подавлена огнём артиллерии и ударами армейской авиации.

"На Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка в ЛНР. Кроме того, огнём артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка в ЛНР", — рассказал Конашенков на брифинге.

На данном направлении украинская армия за сутки лишилась 20 бойцов убитыми и ранеными, одного танка и четырёх боевых бронированных машин, добавил генерал-лейтенант.

В ЛНР сообщили о переброске на Краснолиманское и Купянское направления элитных резервов ВСУ
В ЛНР сообщили о переброске на Краснолиманское и Купянское направления элитных резервов ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ провалили атаку на Купянском направлении и лишились 50 бойцов. Также украинская армия потеряла десять танков, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, самоходную артиллерийскую установку и автомобиль.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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