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Регион
Опубликовано 1 декабря 2022, 11:13
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Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле "50 на 50"

Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал проведение очередного обмена с Украиной по формуле "50 на 50".

"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаём Украине", — написал он в телеграм-канале.

По данным Пушилина, среди освобождаемых — 12 бойцов из ДНР и восемь из ЛНР.

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Напомним, в конце ноября РФ и Украина обменялись пленными три раза за три дня. 23 ноября состоялся обмен по формуле "35 на 35", 24 ноября — по формуле "50 на 50", а 25 ноября домой вернулись 9 российских военных.

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
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