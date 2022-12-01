Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле "50 на 50"
Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал проведение очередного обмена с Украиной по формуле "50 на 50".
"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаём Украине", — написал он в телеграм-канале.
По данным Пушилина, среди освобождаемых — 12 бойцов из ДНР и восемь из ЛНР.
Напомним, в конце ноября РФ и Украина обменялись пленными три раза за три дня. 23 ноября состоялся обмен по формуле "35 на 35", 24 ноября — по формуле "50 на 50", а 25 ноября домой вернулись 9 российских военных.
ТАСС / Егор Алеев