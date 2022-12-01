Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал проведение очередного обмена с Украиной по формуле "50 на 50".

"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаём Украине", — написал он в телеграм-канале.