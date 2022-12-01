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1 декабря, 11:14

Газзаев: Сборная Польши не заслужила выхода из группы ЧМ-2022, им "просто повезло"

Сборная Польши не заслужила выход в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. Так итоги игры в Катаре прокомментировал бывший главный тренер сборной РФ Валерий Газзаев.

"Я думаю, что по той игре, которую показала Польша, она не заслуживает выхода из группы. Им просто повезло", — сказал он изданию "Спорт-Экспресс".

По его словам, Мексика показала более содержательную игру на поле, а Аргентина и вовсе вне конкуренции. Поэтому именно они должны были выйти из группы, заключил Газзаев.

Месси рассказал, что его разозлило в матче с Польшей

Месси рассказал, что его разозлило в матче с Польшей

Напомним, накануне сборная Аргентины по футболу обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встреча, состоявшаяся на арене "Стадион-974" в Дохе, завершилась со счётом 2:0. При этом на 39-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти. Но это не помешало аргентинцам с первого места выйти в 1/8 финала.

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ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Оксана Попова

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