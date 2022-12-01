Газзаев: Сборная Польши не заслужила выхода из группы ЧМ-2022, им "просто повезло"
Сборная Польши не заслужила выход в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. Так итоги игры в Катаре прокомментировал бывший главный тренер сборной РФ Валерий Газзаев.
"Я думаю, что по той игре, которую показала Польша, она не заслуживает выхода из группы. Им просто повезло", — сказал он изданию "Спорт-Экспресс".
По его словам, Мексика показала более содержательную игру на поле, а Аргентина и вовсе вне конкуренции. Поэтому именно они должны были выйти из группы, заключил Газзаев.
Напомним, накануне сборная Аргентины по футболу обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встреча, состоявшаяся на арене "Стадион-974" в Дохе, завершилась со счётом 2:0. При этом на 39-й минуте Лионель Месси не реализовал пенальти. Но это не помешало аргентинцам с первого места выйти в 1/8 финала.
ТАСС / AP / Natacha Pisarenko