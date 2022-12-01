Умер внук Корнея Чуковского

На 90-м году жизни скончался учёный Николай Чуковский — внук знаменитого детского писателя Корнея Чуковского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

"Николай Николаевич умер вчера в квартире дома № 3 на улице Молодёжной в Москве. Бригада констатировала смерть 30 ноября в 21:38 мск", — говорится в сообщении.