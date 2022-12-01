Умер внук Корнея Чуковского
Внук всемирно известного детского писателя Корнея Чуковского умер на 90-м году жизни
Учёный Николай Чуковский умер в возрасте 89 лет. Фото © chukfamily.ru
На 90-м году жизни скончался учёный Николай Чуковский — внук знаменитого детского писателя Корнея Чуковского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.
"Николай Николаевич умер вчера в квартире дома № 3 на улице Молодёжной в Москве. Бригада констатировала смерть 30 ноября в 21:38 мск", — говорится в сообщении.
Учёный родился 25 февраля 1933 года, окончил Московский энергетический институт. Продолжительное время работал начальником сектора спутниковой оптической связи НИИ "Радиоэлектроника и лазерная техника" МГТУ имени Баумана. За годы карьеры физик написал более полусотни научных работ. Был женат на знаменитой советской теннисистке Анне Дмитриевой.
Ранее Лайф писал, что звезда сериала "Сверхъестественное" Никки Эйкокс умерла в возрасте 47 лет. Известно, что в марте прошлого года врачи диагностировали у неё лейкемию. Однако стала ли она причиной кончины, неизвестно.