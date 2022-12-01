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1 декабря, 11:40

Умер внук Корнея Чуковского

Внук всемирно известного детского писателя Корнея Чуковского умер на 90-м году жизни

<p>Учёный Николай Чуковский умер в возрасте 89 лет. Фото © <a href="https://www.chukfamily.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chukfamily.ru</a></p>

Учёный Николай Чуковский умер в возрасте 89 лет. Фото © chukfamily.ru

На 90-м году жизни скончался учёный Николай Чуковский — внук знаменитого детского писателя Корнея Чуковского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

"Николай Николаевич умер вчера в квартире дома №  3 на улице Молодёжной в Москве. Бригада констатировала смерть 30 ноября в 21:38 мск", — говорится в сообщении.

Учёный родился 25 февраля 1933 года, окончил Московский энергетический институт. Продолжительное время работал начальником сектора спутниковой оптической связи НИИ "Радиоэлектроника и лазерная техника" МГТУ имени Баумана. За годы карьеры физик написал более полусотни научных работ. Был женат на знаменитой советской теннисистке Анне Дмитриевой.

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Николь Вербер
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