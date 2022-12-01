Невролог предостерегла от лечения головной боли алкоголем
Невролог Шиндряева порекомендовала не пить алкоголь при головной боли
Алкоголь при головной боли строго противопоказан, а крепкий чай или кофе, в зависимости от ситуации, могут даже помочь. Такое мнение "Газете.ру" высказала доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог КДЦ "К9" Наталья Шиндряева.
"Если причина головной боли — пониженное артериальное давление, то крепкий чай или кофе действительно облегчают состояние некоторым пациентам. Но если дело в повышенном давлении, гипертоническом кризе, то кофе или чай, наоборот, противопоказаны", — пояснила специалист.
Невролог предупредила, что не стоит, не зная актуальных показателей артериального давления, ставить эксперименты над здоровьем. При этом, например, алкоголь противопоказан при головной боли всем категориям пациентов.
Ранее Лайф рассказывал об одной малоизвестной причине головной боли. По словам невролога Виктора Шахновича, причиной неприятного симптома может быть лишний вес.
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