Невролог предостерегла от лечения головной боли алкоголем

Алкоголь при головной боли строго противопоказан, а крепкий чай или кофе, в зависимости от ситуации, могут даже помочь. Такое мнение "Газете.ру" высказала доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог КДЦ "К9" Наталья Шиндряева.

"Если причина головной боли — пониженное артериальное давление, то крепкий чай или кофе действительно облегчают состояние некоторым пациентам. Но если дело в повышенном давлении, гипертоническом кризе, то кофе или чай, наоборот, противопоказаны", — пояснила специалист.

Невролог предупредила, что не стоит, не зная актуальных показателей артериального давления, ставить эксперименты над здоровьем. При этом, например, алкоголь противопоказан при головной боли всем категориям пациентов.