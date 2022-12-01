Ушёл из жизни актёр "Прощания славянки" и "Эпидемии" Тимофей Спивак

Ушёл из жизни российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист Тимофей Спивак. Об этом в социальных сетях сообщила его дочь, известная актриса Марьяна Спивак.

"Папа ушёл вчера, 30 ноября. Прощание завтра, 2 декабря в 11:00 в храме Архангела Михаила", — написала Спивак и добавила, что похоронят актёра на Хованском кладбище.

Тимофей Спивак родился в 1947 году в Херсоне. Карьеру начал в Красноярском театре музыкальной комедии. В 1972 году он поступил в ГИТИС, а с 1976-го начал играть в Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского. Спивак запомнился по работам в картинах "Государственная граница. Фильм 6. За порогом победы", "Шестой", "Шёл четвёртый год войны", "Прощание славянки" и другим. Также он снялся в сериалах "Эпидемия" и "Чёрная вдова".