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1 декабря, 12:03

Ушёл из жизни актёр "Прощания славянки" и "Эпидемии" Тимофей Спивак

<p>Актёр Тимофей Спивак. Обложка ©<a href="https://shpakagency.com/20-12-17-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8%CC%86-4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> АКТЁРСКОЕ АГЕНТСТВО НАДЕЖДЫ ШПАК</a></p>

Актёр Тимофей Спивак. Обложка © АКТЁРСКОЕ АГЕНТСТВО НАДЕЖДЫ ШПАК

Ушёл из жизни российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист Тимофей Спивак. Об этом в социальных сетях сообщила его дочь, известная актриса Марьяна Спивак.

"Папа ушёл вчера, 30 ноября. Прощание завтра, 2 декабря в 11:00 в храме Архангела Михаила", — написала Спивак и добавила, что похоронят актёра на Хованском кладбище.

Тимофей Спивак родился в 1947 году в Херсоне. Карьеру начал в Красноярском театре музыкальной комедии. В 1972 году он поступил в ГИТИС, а с 1976-го начал играть в Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского. Спивак запомнился по работам в картинах "Государственная граница. Фильм 6. За порогом победы", "Шестой", "Шёл четвёртый год войны", "Прощание славянки" и другим. Также он снялся в сериалах "Эпидемия" и "Чёрная вдова".

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Оксана Попова

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