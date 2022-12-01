Устав ООН стал непреодолимой преградой для конфискации активов ЦБ в ЕС
WSJ: Евросоюз не может конфисковать замороженные средства ЦБ РФ для помощи Украине
Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства российского Центробанка для помощи Украине. Как пишет The Wall Street Journal, как бы сильно этого не хотели европейские политики, преграду создаёт закреплённый в Уставе ООН международный принцип государственного иммунитета.
"Представители Евросоюза заявили, что блок не может конфисковать замороженные средства российского Центрального банка на десятки миллиардов евро для оплаты реконструкции Украины", — уточняется в газете.
А вот учреждение фонда для управления замороженными активами и использования прибыли для помощи Украине издание называет вполне возможным. Но и тут есть сложности: ЕС не обладает информацией о том, какой суммой активов ЦБ РФ владеют отдельные европейские страны. Это довольно сложная задача, которая требует продолжительного времени, не исключено, что речь идёт о годах, считает автор.
"Поиск этих ликвидных активов оказывается задачей, на решение которой могут уйти годы", — заключает он.
Ранее в ЕК сообщили, что хотят пустить в оборот замороженные €319 млрд российских активов и отдавать доход Киеву. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, средства планируют инвестировать, а затем использовать доходы для Украины.
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