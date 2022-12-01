Устав ООН стал непреодолимой преградой для конфискации активов ЦБ в ЕС

Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства российского Центробанка для помощи Украине. Как пишет The Wall Street Journal, как бы сильно этого не хотели европейские политики, преграду создаёт закреплённый в Уставе ООН международный принцип государственного иммунитета.

"Представители Евросоюза заявили, что блок не может конфисковать замороженные средства российского Центрального банка на десятки миллиардов евро для оплаты реконструкции Украины", — уточняется в газете.

А вот учреждение фонда для управления замороженными активами и использования прибыли для помощи Украине издание называет вполне возможным. Но и тут есть сложности: ЕС не обладает информацией о том, какой суммой активов ЦБ РФ владеют отдельные европейские страны. Это довольно сложная задача, которая требует продолжительного времени, не исключено, что речь идёт о годах, считает автор.

"Поиск этих ликвидных активов оказывается задачей, на решение которой могут уйти годы", — заключает он.