Лайф публикует видео взрыва в петербургском караоке

Инцидент произошёл 1 декабря в подсобном помещении караоке-ресторана "Чериш". На видео с моментом взрыва, которое оказалось в распоряжении Лайфа, один из сотрудников замечает неладное и решает посмотреть поближе — тут же раздаётся взрыв. Пострадавшим оказался 21-летний кальянщик, он получил ожоги предплечий и лица и был доставлен в больницу.

А ранее сегодня Лайф публиковал видео с моментом взрыва авто в Волгограде, в котором заживо сгорел ребёнок. Напомним, ЧП произошло на одной из парковок в Советском районе города. В полицию поступило сообщение о возгорании четырёх автомобилей. На месте выяснилось, что два из них сгорели полностью, ещё два получили повреждения. При осмотре одной из машин внутри было обнаружено тело ребёнка. Его 52-летний отец выжил и был доставлен в больницу.