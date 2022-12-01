Упрямый россиянин не убрал со двора "газель" и обнаружил её на закрытой площадке для собак

В Красноярске построили площадку для выгула собак прямо вокруг припаркованной "газели". Хозяин автомобиля планировал сделать на этом месте парковку и отказывался отгонять машину, хотя администрация района неоднократно просила его это сделать. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Местные жители обратились с просьбой установить площадку для выгула собак на данном участке. Чиновники на просьбу откликнулись и решили приступить к строительству. Единственным препятствием на пути к созданию площадки была белая "газель", которая неподвижно стояла на этом месте на протяжении долгого времени.

Дело в том, что у хозяина машины были свои планы на этот небольшой кусочек участка: он грезил построить там парковку. Несмотря на просьбы местных властей убрать автомобиль, упрямый мужчина стоял на своём. Он считал, что припаркованная "газель" помешает администрации сделать площадку для собак, ведь авто стояло прямо по центру. Однако оказалось, что он сильно заблуждался.

В Красноярске площадку для выгула собак построили вокруг припаркованной "газели". Фото © vk.com / "Город Красноярск"

Машину мужчина так и не убрал, но власти всё-таки выполнили обещание, которое дали жителям, — площадку установили. Теперь "газель" упёртого автовладельца стоит прямо в центре неё. Пёсики очень рады такому объекту, ведь колёса стали излюбленным местом собак, чтобы справить нужду.